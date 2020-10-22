Владимир Путин оценил возможность остаться на посту президента после 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности остаться на посту президента после 2024 года, заявил, что сейчас рано обсуждать эту тему. Но когда-нибудь, это «должно закончиться». Эти слова прозвучали во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — приводит «Интерфакс» слова российского лидера. «Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно», — добавил Путин.

Также, как сообщало URA.RU, глава государства говорил об отсутствии необходимости в карантине, о его личном поручении отпустить блогера Алексея Навального в Германию (из Омска), и конфликте в Нагорном Карабахе. Каждая сторона конфликта, по его словам, потеряла более чем по 2 тысячи человек.