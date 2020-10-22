Власти ЯНАО назвали дату закрытия важнейшей переправы

Паромная переправа «Салехард — Лабытнанги» завершит свою работу 26 октября. Такое заключение дали специалисты дирекции транспорта ЯНАО, сообщили в окружном правительстве. К этой дате ожидается похолодание и появление льда на воде.
«Мы ожидаем закрытие переправы ориентировочно 26 октября и просим предпринимателей и жителей округа ориентироваться на эту дату, чтобы успеть сделать все свои дела, забрать все заказы, грузы и перевезти их на нужный берег. Сейчас на линии 6 паромов, движение осуществляется по расписанию», — рассказал дирекции транспорта Виталий Лагутин.
После закрытия переправы и до установления плотного слоя льда на воде пассажиров будут перевозить вертолеты. Как только толщина льда станет соответствовать нормам безопасности, на линию выйдут два катера на воздушной подушке. В середине недели власти ЯНАО давали прогноз, что в течение ближайших дней переправу «Салехард — Лабытнанги» закроют.
В августе губернатор Дмитрий Артюхов заявлял, что строительство моста через Обь, который свяжет города, начнется уже этой зимой и обойдется более чем в 80 млрд рублей. Финансирование планировалось осуществлять за счет федерального бюджета, бюджета ЯНАО и средств компании-концессионера — ООО «СШХ».
Сейчас в летнее время на Оби действует паромная переправа, зимой транспорт переправляется по льду. В межсезонье пассажиров перевозят на катерах на воздушной подушке либо на вертолетах.
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