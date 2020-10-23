Росприроднадзор: техногенных причин катастрофы на Камчатке нет

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Виды Перми, море, река, птица, чайка, вода
Специалисты Росприроднадзора взяли более пяти тысяч проб на Камчатке Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Росприроднадзор не обнаружил техногенных причин экологической катастрофы, произошедшей на Камчатке в начале октября. Специалисты ведомства провели более пяти тысяч исследований. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время круглого стола в РАН.

«Мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб. Мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим», — цитирует Радионову РИА «Новости».

Пробы были взяты как в самой акватории, так и на полигонах, а также сооружениях водоканала и ТЭЦ. Специалисты обнаружили превышения некоторых показателей, однако они не могли привести к массовой гибели морских животных, отметила Радионова.

Об экологической катастрофе на Камчатке стало известно в начале октября. На берегу Халактырского пляжа местные жители обнаружили сотни трупов рыб и других морских жителей. Были возбуждены уголовные дела, РАН и СК РФ называли природную причину произошедшего приоритетной версией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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