В Тюмени показатель смертности от коронавируса ниже, чем в соседних регионах Фото: Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS; Public domain

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области самая низкая смертность зараженных коронавирусом среди регионов «тюменской матрешки». При этом самая высокая смертность среди заболевших оказалась в ХМАО. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

«Тюменская область: выявлено 12 275 [человек заболевших коронавирусом с начала пандемии], умерло 56 [человек с подтвержденным COVID-19]», — следует из статистики федерального оперштаба. Таким образом, смертность в регионе составила 0,45% от общего числа заболевших.

Второе место по данному показателю занимает Ямал. Там за все время заболели 19 110 человек, а умерли 119. Итого — смертность в 0,62%. В ХМАО с начала пандемии коронавирус диагностировали у 26 710 жителей, 221 человек ушел из жизни. Смертность среди зараженных по состоянию на 23 октября достигла 0,82%.

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