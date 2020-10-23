Стало известно, где пациенты с коронавирусом умирают чаще. Рейтинг Тюмени, ХМАО и ЯНАО

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Официальноая визуализация вируса Covid-19. Москва, вирус, covid-19, коронавирус
В Тюмени показатель смертности от коронавируса ниже, чем в соседних регионах Фото: Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS; Public domain
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области самая низкая смертность зараженных коронавирусом среди регионов «тюменской матрешки». При этом самая высокая смертность среди заболевших оказалась в ХМАО. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

«Тюменская область: выявлено 12 275 [человек заболевших коронавирусом с начала пандемии], умерло 56 [человек с подтвержденным COVID-19]», — следует из статистики федерального оперштаба. Таким образом, смертность в регионе составила 0,45% от общего числа заболевших.

Второе место по данному показателю занимает Ямал. Там за все время заболели 19 110 человек, а умерли 119. Итого — смертность в 0,62%. В ХМАО с начала пандемии коронавирус диагностировали у 26 710 жителей, 221 человек ушел из жизни. Смертность среди зараженных по состоянию на 23 октября достигла 0,82%.

Ранее URA.RU рассказало, у кого на севере Урала самый сильный иммунитет к коронавирусу. Оказалось, что по количеству случаев заражения коронавирусом среди трех субъектов лидирует ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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