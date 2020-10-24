Регионы РФ начали отправлять школьников на дистанционное обучение

С 26 октября все школы Кузбасса переходят на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства Кемеровской области.
«Общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение», — говорится в документе. Дистант вводится до 22 ноября. Высшим учебным заведениям Кузбасса также рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям. Кроме того, работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. С 26 октября на дистанционное обучение также должны уйти школы и детские кружки в городах Свердловской области — Ревде и Нижнем Тагиле.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился перевести все школы региона на дистанционную форму обучения из-за вспышки коронавируса, напоминает
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что в российских школах не зафиксировано вспышек коронавируса, поэтому полного перевода на дистанционное обучение не планируется, как и переноса сроков сдачи ЕГЭ. По его данным, от общего числа школ только 0,3% закрыты на карантин, 400 учебных учреждений уже вернулись к работе.
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