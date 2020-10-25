Заслуженный учитель России предложил реформу ЕГЭ из-за пандемии

По мнению учителя, школьникам было бы удобнее сдавать экзамены в ином формате Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пандемию в очном формате представляет риск для здоровья учеников. Поэтому есть смысл изменить систему итоговых испытаний. Об этом URA.RU заявил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

Снегуров напомнил, что говорил о необходимости перевести ЕГЭ в дистанционный формат еще в прошлом учебном году. «Говорили, что это технически невозможно, но я в этом сомневаюсь», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что зацикливаться на ЕГЭ не стоит — нынешняя ситуация показывает, что необходимо изменить всю систему аттестации. Так, можно проводить итоговые работы в школах — в удобной форме — и выставлять эти оценки в аттестат. А чтобы убедиться в знаниях выпускника, вузы могли бы ввести свои задания для абитуриентов. «Модель ЕГЭ многим надоела, пандемия стала поводом, чтобы вернуться к прежнему формату экзаменов, — хотя изменения стоило ввести ранее», — предложил учитель.

Однако победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев обратил внимание на то, что проводить ЕГЭ в дистанционном формате из-за пандемии не представляется возможным. «У ЕГЭ есть много недостатков — как человек, который ежегодно готовит более ста человек к ЕГЭ, я знаю об этом не понаслышке. Но при этом у ЕГЭ есть большие преимущества. Одно из них — объективность. Результат ЕГЭ честный, и нет никаких возможности для фальсификации. А при дистанционной сдаче экзамена мы рискуем потерять эту объективность. Поэтому я с трудом представляю, как это возможно, и сомневаюсь, что это действительно необходимо», — считает Динаев.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ходе проведения ЕГЭ-2020 более 400 школьников заразились коронавирусом. В 2021 году ЕГЭ планируется проводить в стандартном формате.