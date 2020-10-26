По словам Вячеслава Володина, ситуация с COVID-19 в Госдуме непростая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту РФ Владимиру Путина о заболевших коронавирусом депутатах. Как отметил Володин, ситуация с COVID-19 в Госдуме непростая.

«Коллегиальный орган обязан собираться вместе. Поэтому мы каждый раз, несмотря на то, что проходим тестирование, видим, что все больше наших коллег болеет», — заявил Володин во время рабочей встречи с Путиным.

По словам Володина, за все время 91 депутат Госдумы уже переболел или болеет коронавирусом. На сегодняшний день в больнице находятся 38 депутатов, один в реанимации. Также Володин напомнил, что один депутат скончался от COVID-19. В ответ Путин поблагодарил депутатов за работу в непростое время.

Ранее Володин неоднократно призывал депутатов старше 65 лет перейти на удаленный режим работы. Об этом он, в частности, просил Валентину Терешкову, Артура Чилингарова и Владимира Ресина.

В октябре от коронавируса скончался депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев. Последние дни он находился в коме.