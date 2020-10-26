Сенатор от ЯНАО занял важный федеральный пост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Региональный форум национального единства
Кандидатуру Григория Ледкова единогласно поддержали члены Общественного совета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Член Совета Федерации от ЯНАО Григорий Ледков возглавил структуру при федеральном Минвостокразвития. Сенатора избрали главой Общественного совета Арктической зоны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«На заседании Общественного совета избран председатель. Им стал Григорий Ледков, за него проголосовали все из 17 присутствующих на заседании членов Общественного совета», — сказали в Минвостокразвития. Всего в состав органа входят 19 человек. Трое из них представители Ямала: сам Ледков, депутат окружного заксобрания Эдуард Яунгад и замглавы Общественной палаты ЯНАО Евгений Забродин.

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков дал членам совета установку на помощь коренным малым народам. «Это значит не просто не мешать людям, а наоборот, помогать малым народам зарабатывать, повышать качество жизни», — заявил он на заседании. Общественный совет АЗРФ контролирует соблюдение прав коренных и малочисленных народов Севера. Также он следит за влиянием инвестиционных проектов на экологию российской Арктики.

Получить комментарий Ледкова о его целях и планах URA.RU не удалось. Сам сенатор оказался недоступен для общения, его представители к моменту публикации не ответили на вопросы агентства.

Григорий Ледков стал новым представителем ЯНАО в Совфеде в конце сентября. Источники URA.RU называли его главным претендентом на этот пост. До перехода в верхнюю палату парламента РФ Ледков был депутатом Госдумы. Параллельно он выиграл выборы в заксобрание ЯНАО, но передал свой мандат оленеводу-единороссу Тимофею Лаптандеру.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...