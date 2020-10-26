Сенатор от ЯНАО занял важный федеральный пост

Член Совета Федерации от ЯНАО Григорий Ледков возглавил структуру при федеральном Минвостокразвития. Сенатора избрали главой Общественного совета Арктической зоны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«На заседании Общественного совета избран председатель. Им стал Григорий Ледков, за него проголосовали все из 17 присутствующих на заседании членов Общественного совета», — сказали в Минвостокразвития. Всего в состав органа входят 19 человек. Трое из них представители Ямала: сам Ледков, депутат окружного заксобрания Эдуард Яунгад и замглавы Общественной палаты ЯНАО Евгений Забродин.
Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков дал членам совета установку на помощь коренным малым народам. «Это значит не просто не мешать людям, а наоборот, помогать малым народам зарабатывать, повышать качество жизни», — заявил он на заседании. Общественный совет АЗРФ контролирует соблюдение прав коренных и малочисленных народов Севера. Также он следит за влиянием инвестиционных проектов на экологию российской Арктики.
Получить комментарий Ледкова о его целях и планах URA.RU не удалось. Сам сенатор оказался недоступен для общения, его представители к моменту публикации не ответили на вопросы агентства.
Григорий Ледков стал новым представителем ЯНАО в Совфеде в конце сентября. Источники URA.RU называли его главным претендентом на этот пост. До перехода в верхнюю палату парламента РФ Ледков был депутатом Госдумы. Параллельно он выиграл выборы в заксобрание ЯНАО, но передал свой мандат оленеводу-единороссу Тимофею Лаптандеру.
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