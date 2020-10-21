21 октября 2020

Свердловская статистика COVID вернулась к пиковым значениям лета

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Власти готовятся к наплыву больных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 22 октября выявлено 259 заболевших COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Такое же количество больных в последний раз фиксировалось 18 июля — за дня два до этого в регионе было выявлено пиковое значение заболевших (16 июля заболело 349 человек, больше было лишь одни раз — 357 случаев 6 июня).

«Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжелое, 174 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. Еще 611 пациентов больниц находятся в состоянии средней тяжести.

За сутки зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. Всего умерло 728 свердловчан. Выписан 271 человек. Общее число выздоровевших — 25 799 свердловчан. С начала пандемии в области заболело 33 684 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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