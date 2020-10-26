Руководителем фракции ЛДПР в Тюмени стал Дмитрий Елагин (справа). Его заместителем стал Евгений Бакро (слева)
Центральный округ Тюмени получил руководителя — депутаты фракции ЛДПР выбрали новых руководителей — тюменцев пугают ростом стоимости услуг ЖКХ — в Тобольске рушится дом. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:
Назначен руководитель Центрального округа Тюмени
- Главой управы Центрального административного округа Тюмени назначен Александр Чистяков. Соответствующий документ подписал глава Тюмени Руслан Кухарук.
Либерал-демократы избрали новых руководителей
- Депутаты фракции ЛДПР в тюменской гордуме единогласно выбрали нового лидера. Им стал Дмитрий Елагин. Его заместителем избран Евгений Бакро.
Тюменцам пригрозили ростом платы за услуги ЖКХ
- Жители Тюмени жалуются на то, что им незаконно предлагают провести поверку счетчиков на воду. В случае отказа потребители якобы будут платить в два раза больше. Услуги предлагает «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства», которая не имеет юридической регистрации.
В Тобольске рушится жилой дом
- В Тобольске на улице Семена Ремезова в квартирах многоэтажного дома рушатся стены. По мнению жителей в этом виновна управляющая компания.
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