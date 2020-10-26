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Самое актуальное в Тюменской области на 27 октября. В Тобольске рушится жилой дом, в ЛДПР выбрали нового лидера

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, бакро евгений, елагин дмитрий
Руководителем фракции ЛДПР в Тюмени стал Дмитрий Елагин (справа). Его заместителем стал Евгений Бакро (слева) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Центральный округ Тюмени получил руководителя — депутаты фракции ЛДПР выбрали новых руководителей — тюменцев пугают ростом стоимости услуг ЖКХ — в Тобольске рушится дом. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Назначен руководитель Центрального округа Тюмени

  • Главой управы Центрального административного округа Тюмени назначен Александр Чистяков. Соответствующий документ подписал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Либерал-демократы избрали новых руководителей

Тюменцам пригрозили ростом платы за услуги ЖКХ

  • Жители Тюмени жалуются на то, что им незаконно предлагают провести поверку счетчиков на воду. В случае отказа потребители якобы будут платить в два раза больше. Услуги предлагает «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства», которая не имеет юридической регистрации.

В Тобольске рушится жилой дом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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