В Пермском крае у 12 детей выявлен COVID-19
Пермские парламентарии ушли на удаленку — РЖД отменили поезда по некоторым направлениям — коронавирус был выявлен у детей — в Перми установят дополнительные камеры видеофиксации. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:
Гордума Перми перейдет на удаленный формат
- Пермская городская дума проведет пленарное заседание 27 октября в формате видеоконференции из-за ухудшения эпидобстановки. Распоряжение за подписью председателя гордумы Юрия Уткина опубликовано на сайте представительного органа.
РЖД отменяет несколько рейсов
- В крае перестанут ходить некоторые поезда из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности будет отменен поезд из Перми в Новороссийск.
Коронавирус выявлен у детей
- В регионе резко возросло количество детей, у которых выявлен коронавирус. По данным оперштаба, за сутки инфекция была обнаружена у 12 детей.
В Перми установят камеры фиксации средней скорости
- До конца 2020 года на трех улицах Перми появятся еще несколько камер, которые будут фиксировать среднюю скорость автомобилей. Камеры установят на улице Якутской, на Уинской от улицы Грибоедова до Восточного обхода, а также на шоссе Космонавтов на участке от 9 Мая до улицы Советской Армии.
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