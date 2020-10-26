26 октября 2020
25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 27 октября. РЖД отменяет поезда, число детей с коронавирусом резко выросло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, перчатки, медицинская маска, ребенок в маске, сиз
В Пермском крае у 12 детей выявлен COVID-19 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермские парламентарии ушли на удаленку — РЖД отменили поезда по некоторым направлениям — коронавирус был выявлен у детей — в Перми установят дополнительные камеры видеофиксации. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Гордума Перми перейдет на удаленный формат

РЖД отменяет несколько рейсов

  • В крае перестанут ходить некоторые поезда из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности будет отменен поезд из Перми в Новороссийск.

Коронавирус выявлен у детей

В Перми установят камеры фиксации средней скорости

  • До конца 2020 года на трех улицах Перми появятся еще несколько камер, которые будут фиксировать среднюю скорость автомобилей. Камеры установят на улице Якутской, на Уинской от улицы Грибоедова до Восточного обхода, а также на шоссе Космонавтов на участке от 9 Мая до улицы Советской Армии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...