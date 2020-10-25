В Пермском крае из-за коронавируса отменили поезда

В расписании поездов, следующих через Пермь, введены изменения Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае перестанут ходить некоторые поезда из-за коронавируса. Информация опубликована на официальном сайте ОАО «РЖД».

«Из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы», — отмечает пресс-служба «РЖД».

Так, поезд № 325/326 из Перми в Новороссийск перестанет ходить в следующие даты: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 (в ноябре); 1, 5, 9, 13, 17 (в декабре). Из Новороссийска в Пермь отменяются отправления 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, а также 4, 8, 12, 16, 20 декабря.

Поезд №191/192, следующий из Челябинска в Санкт-Петербург, не будет проходить через Пермь в период с 10 по 24 ноября. С 12 по 26 ноября этот же маршрут отменяется в обратном направлении.