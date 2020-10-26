На Урале решили проблему со скорыми, пересадив врачей в такси

В рамках госзаказа такси проводят постоянную дезинфекцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской и Челябинской областях власти заключили договоры с автотранспортными предприятиями для перевозки врачей и больных коронавирусом пациентов. Опыт уральцев начали перенимать в Сибири.

В Тюмени нехватку карет скорой помощи решили компенсировать за счет заключения госконтракта с ООО «Тюменское АТП» на сумму почти 11 млн, пишут « Известия ». Подрядчик обязуется предоставить автомобили для доставки пациентов с коронавирусом, в том числе на КТ. Также машины будут перевозить сотрудников неотложной помощи по вызовам и доставлять выздоравливающих пациентов из моногоспиталя в обсерватор. В госконтракте предусмотрено, что салоны машин должны быть дезинфицированы.

В Челябинской области история похожая, но там такси предназначено только для перевозки медицинского персонала. «Речь только про отдельный флот партнерских автомобилей, где будут повышены меры безопасности для водителей-добровольцев. В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция. Для водителей будет действовать страховка из специального Фонда Яндекс.Такси, на случай заражения Covid-19», — пояснили в пресс-службе «Яндекс. Такси» URA.RU. Конкретное число задействованных машин и населенные пункты Южного Урала, где они будут использоваться, в Яндекс Go обещали уточнить позднее. Там напомнили, что во время весенней вспышки пандемии подобный проект «Помощь рядом» действовал в 34 городах России.

Опыт уральцев решили взять на заметку в Новосибирске и в Кузбассе. Власти заявляют, что все меры профилактики коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором, будут выполняться в полном объеме.