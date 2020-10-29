29 октября 2020

В Кремле отреагировали на трагедию во Франции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что журнал Charlie Hebdo не может существовать в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резню во Франции возле церкви ужасающей трагедией. Об этом он сообщил во время конференц-колла.

«Сейчас мы проверяем информацию о происшествии в Ницце, это ужасающая трагедия», — сказал Песков. Также он прокомментировал ситуацию с убийством учителя во Франции, который показывал во время урока карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По его словам, оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать. В то же время в Кремле назвали слишком сложной ситуацию с митингами против карикатур. «Участвовать в обсуждении [этого] с официальной позиции невозможно», — отметил Песков.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, в России не может существовать журнал Charlie Hebdo, в том числе с учетом законодательства. Свою позицию он подкрепил тем, что именно в многонациональности и многоконфессиональности заключается уникальность России.

В Ницце (Франция) неизвестный с ножом напал на посетителей церкви Нотр-Дам. Глава города Кристиан Эстрози назвал нападение террористическим актом, передает «Федеральное агентство новостей». Он распорядился закрыть все церкви после произошедшего, пишет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...