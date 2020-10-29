В Кремле отреагировали на трагедию во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резню во Франции возле церкви ужасающей трагедией. Об этом он сообщил во время конференц-колла.
«Сейчас мы проверяем информацию о происшествии в Ницце, это ужасающая трагедия», — сказал Песков. Также он прокомментировал ситуацию с убийством учителя во Франции, который показывал во время урока карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По его словам, оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать. В то же время в Кремле назвали слишком сложной ситуацию с митингами против карикатур. «Участвовать в обсуждении [этого] с официальной позиции невозможно», — отметил Песков.
По мнению пресс-секретаря президента РФ, в России не может существовать журнал Charlie Hebdo, в том числе с учетом законодательства. Свою позицию он подкрепил тем, что именно в многонациональности и многоконфессиональности заключается уникальность России.
В Ницце (Франция) неизвестный с ножом напал на посетителей церкви Нотр-Дам. Глава города Кристиан Эстрози назвал нападение террористическим актом, передает «
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