В немецком городе Кемпен автомобиль влетел в группу пешеходов. В результате ЧП один человек скончался, еще трое — пострадали. Об этом сообщили в полиции ФРГ.
«Обстоятельства ЧП пока неясны», — цитирует сообщение полиции Nation News.
Медики госпитализировали пострадавших в ДТП на спасательном вертолете. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются причины случившегося. Отмечается, что указаний на то, что речь идет о теракте, нет. Однако эта версия не исключается.
Сегодня в Ницце неизвестный с ножом устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Три человека погибли, еще несколько ранены. Как заявил журналистам мэр Ниццы Кристиан Эстрози, нападение в церкви совершил радикализированный мусульманин. Спустя пару часов в Авиньоне вооруженный ножом преступник с криками: «Аллах Акбар!» попытался напасть на полицейских. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь на поражение, нападавший скончался на месте происшествия. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель заявил, что серия нападений во Франции может дать старт распространению радикального исламизма не только в Европе, но и в России.
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