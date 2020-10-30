Егор Шип назвал Клаву Коку воплощением красоты

Егор Шип не задумываясь приравнял Клаву Коку к красоте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер и музыкант Егор Шип признался, что певица Клава Кока для него — воплощение красоты. Об этом Шип заявил в ходе шоу «Поменялись хитами» на YouTube канале «Ламборджинсы».

На вопрос ведущего «Что такое красота?», блогер не задумываясь ответил: «Клава Кока». Его старший коллега рэпер Серега не согласился. Звезда нулевых считает красотой Ольгу Бузову.

Именно на Бузову Серега потратил бы сто тысяч рублей, заявил он в ответ на следующий вопрос. Зато Шип не стал расходовать деньги на красивых женщин и пожелал купить на «сотку» новые кроссовки.

10 октября Егор Шип записал трек-коллаборацию с Ганвестом. Также артисты выложили клип, полностью собранный из видео другого рэпера Моргенштерна.