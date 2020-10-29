Курганские зэки просят освободить их из колонии раньше срока

Из курганской колонии просят освободить инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские заключенные исправительной колонии №2 просят освободить инвалидов, которые парализованы. Либо перевести их в больницу. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили те, кто недавно вышел из колонии.

«Среди стариков имеются инвалиды и очень больные люди, которые парализованы, не ходят. Такие люди должны содержаться либо в больнице, либо их должны отпускать домой по состоянию здоровья, но ничего из этог не происходит. Люди просто мучаются», — отметил один из освободившихся.

Со слов другого бывшего арестанта, не у всех осужденных инвалидов есть средства для передвижения. «Троих человек возят обычно на коляске сами осужденные в баню, в магазин. А один лежит, извините, под себя ходит», — отметил освободившийся.

В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU подтвердили, что в ИК-2 содержатся четыре инвалида, которые не могут самостоятельно передвигаться. Такие осужденные перемещаются по территории на колясках, которые имеются в здравпункте и предоставляются по мере необходимости. Трое инвалидов обеспечены средствами реабилитации — коляской, тростью, средствами гигиены.

«Оставшемуся инвалиду (поступил в августе 2020 года) приобретут кресло-коляску и кресло-стул с санитарным оснащением, денежные средства выделены из федерального бюджета», — говорится в официальном ответе.

При этом инвалидов недавно проверили эксперты-медики по вопросу освобождения от отбывания наказания по состоянию здоровья. Заболеваний, препятствующих отбыванию наказания не выявлено. Еще один инвалид подал документы на комиссию. Освобождение по УДО для них пока не положено.