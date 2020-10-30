В Чите скончалась пенсионерка Ольга Сорокина, которая болела коронавирусом. За несколько дней до смерти она записала видеообращение, в котором просила винить в случившемся министерство здравоохранения.
«Если я умру в этом виновато только министерство здравоохранения», — сказала пенсионерка. Сорокина заболела 19 октября. По ее словам, когда она обратилась впервые за медицинской помощью, она хорошо дышала и говорила, однако ситуация быстро ухудшилась. «Силы покидают меня», — говорит женщина на видео.
Больная поделилась, что ее сын обращался за помощью в минздрав, но на «него напустили Росгвардию». Позднее министр пообещал госпитализировать пенсионерку. Женщину отвезли в больницу 28 октября. На следующий день она скончалась. Минздрав Забайкальского края начал проверку, пишет «Чита.ру».
Ранее в Волгограде из больницы выписали умирающего 87-летнего ветерана. Его госпитализировали 21 октября с пневмонией и коронавирусом. Вместо реанимации мужчину посадили в инвалидное кресло и вывезли на улицу, где он и скончался. Прокуратура региона начала проверку по данному факту. Также проверить позднюю госпитализацию пациентов требуют в Санкт-Петербурге, Ростовской и Курганской областях, Краснодарском крае. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова признала нехватку коек в больницах. Наиболее критическая ситуация отмечается в 16 регионах, передает телеканал 360.
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