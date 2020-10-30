Минздрав отправит 300 врачей в регионы для борьбы с коронавирусом

Специалисты будут помогать своим коллегам бороться с COVID (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в регионы направят более 300 специалистов ведущих федеральных медицинских учреждений для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«На помощь региональным коллегам направлены сотрудники таких ведущих федеральных центров, как НМХЦ им. Пирогова, НМИЦ кардиологии, НМИЦ радиологии, НМИЦ ФПИ, а также профессорско-преподавательский состав РНИМУ им. Пирогова и других ведущих медицинских вузов», — написал в своем telegram-канале Салагай. Специалисты будут оказывать помощь и коллегам, и пациентам с COVID.

Салагай уточнил, что «медицинский десант» работает уже в восьми регионах страны. Специалисты находятся в больницах Амурской, Кемеровской и Курганской областей, в Забайкальском и Алтайском краях, а также в республике Алтай, в Крыму и Якутии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нехватке врачей в регионах. В Кремле не стали выражать претензии к регионам, которые переманивают к себе врачей из соседних территорий для лечения больных коронавирусом, предлагая более высокие зарплаты. Также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в десятках регионов страны есть проблемы с медицинским кислородом, пишет «Национальная служба новостей».