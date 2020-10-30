В РПЦ ответили папе Римскому на регистрацию однополых браков

Владимир Легойда отреагировал на заявление папы Римского Франциска об однополых гражданских союзах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Русская православная церковь (РПЦ) никогда не допустит церковное благословение или государственную регистрацию однополых браков. Таким образом председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отреагировал на заявление папы Римского Франциска об однополых гражданских союзах.

В рамках документального фильма «Франциск» папа Римский заявил о необходимости принять закон о гражданских союзах. Таким образом, однополые пары смогут пользоваться правовой защитой, считает понтифик. Реагируя на слова католического священника Лейгода в эфире радио «Вера» заявил, что христианская церковь считает однополые отношения грехом. «Не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», — отметил председатель синодального отдела РПЦ. Он также напомнил, что запрет на однополую связь является частью «ценностной мировоззренческой системы христианства», равно как и запрет на супружескую измену.

Лейгода назвал ошибкой мнение папы Римского Франциска, который полагает, что раз существует физиологическое влечение, то такие отношения естественны, «а значит и допустимы, и должны благословляться». «Дело не в том, что-то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения. Важно понимать, что христиане выступают не за какую-то природную естественность, а за Богом установленный порядок», — заявил Легойда.

Ранее стало известно, что в России перестанут регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом. Соответствующую поправку в Семейный кодекс предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора (ВРНС) Юрий Кот рассказал в беседе с Nation News рассказал, что все больше католиков переходят в православие из-за поддержки Римом ЛГБТ.ъ