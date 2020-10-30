30 октября 2020

В РПЦ ответили папе Римскому на регистрацию однополых браков

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Заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Москва, легойда владимир
Владимир Легойда отреагировал на заявление папы Римского Франциска об однополых гражданских союзах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Русская православная церковь (РПЦ) никогда не допустит церковное благословение или государственную регистрацию однополых браков. Таким образом председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отреагировал на заявление папы Римского Франциска об однополых гражданских союзах.

В рамках документального фильма «Франциск» папа Римский заявил о необходимости принять закон о гражданских союзах. Таким образом, однополые пары смогут пользоваться правовой защитой, считает понтифик. Реагируя на слова католического священника Лейгода в эфире радио «Вера» заявил, что христианская церковь считает однополые отношения грехом. «Не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», — отметил председатель синодального отдела РПЦ. Он также напомнил, что запрет на однополую связь является частью «ценностной мировоззренческой системы христианства», равно как и запрет на супружескую измену.

Лейгода назвал ошибкой мнение папы Римского Франциска, который полагает, что раз существует физиологическое влечение, то такие отношения естественны, «а значит и допустимы, и должны благословляться». «Дело не в том, что-то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения. Важно понимать, что христиане выступают не за какую-то природную естественность, а за Богом установленный порядок», — заявил Легойда.

Ранее стало известно, что в России перестанут регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом. Соответствующую поправку в Семейный кодекс предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора (ВРНС) Юрий Кот рассказал в беседе с Nation News рассказал, что все больше католиков переходят в православие из-за поддержки Римом ЛГБТ.ъ

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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