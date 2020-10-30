Стала известна хронология взрыва в ковидном госпитале Челябинска

Пожарные приехали за несколько минут до взрыва кислородной будки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Взрыв кислородной будки в больнице Челябинска прогремел после того, как на место приехали пожарные. Об этом URA.RU сообщил инсайдер среди медперсонала поликлиники.

По словам собеседника агентства, сначала загорелась бочка с жидким кислородом для аппаратов ИВЛ. На вызов приехали пожарные, добавил он. «Во время тушения жидкий кислород каким-то образом разлился. И уже после этого произошел взрыв», — уточнил инсайдер.

Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Там объяснили, что пожарные приехали на вызов за несколько минут до взрыва кислородной будки. «Когда они начали разворачиваться на месте, там произошла разгерметизация [бочки с жидким кислородом]. Пожарные не пострадали», — отметили в ведомстве.

На данный момент, как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте происшествия работают дознаватели. «Они берут пробы, все изучают, чтобы понять причины и обстоятельства произошедшего подробнее. Ликвидация [возгорания] была, но некоторые подразделения продолжают работать», — рассказали URA.RU в пресс-центре ведомства.

Взрыв в поликлинике городской больницы №2 Челябинска погремел утром 31 октября. В этом учреждении лечат больных коронавирусом. На место происшествия приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил журналистам, что есть пациенты, которые скончались еще до ЧП. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». URA.RU следило за ситуацией в режиме онлайн.