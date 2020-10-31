В Совфеде раскрыли, проверят ли сенаторов из-за закона Путина

Сенаторы не ждут новых проверок, если законопроект президента России Владимира Путина о порядке формирования Совета Федерации будет принят. Таким мнением с URA.RU поделились члены Совфеда Андрей Клишас и Андрей Климов.
«Нет. С чего вдруг. Такой нормы нет», — сказал Клишас в разговоре с корреспондентом агентства. Сенатор от Пермского края Андрей Климов отметил, что кандидатов на место в Совете Федерации и раньше проверяли на судимость и гражданство.
«Изменения, которые были в Конституции, просто закрепляют то, что уже сложилось в политической системе. Я не в первый раз получаю право работать в Совете Федерации, и каждый раз мы проходим все проверки», — отметил Климов в беседе с URA.RU.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации, напоминает «Ридус». Согласно документу, расширены ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности: сенаторами не смогут стать граждане, имевшие судимости по ряду преступлений средней тяжести.
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