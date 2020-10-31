В Совфеде раскрыли, проверят ли сенаторов из-за закона Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенаторы не ждут новых проверок, если законопроект президента России Владимира Путина о порядке формирования Совета Федерации будет принят. Таким мнением с URA.RU поделились члены Совфеда Андрей Клишас и Андрей Климов.

«Нет. С чего вдруг. Такой нормы нет», — сказал Клишас в разговоре с корреспондентом агентства. Сенатор от Пермского края Андрей Климов отметил, что кандидатов на место в Совете Федерации и раньше проверяли на судимость и гражданство.

«Изменения, которые были в Конституции, просто закрепляют то, что уже сложилось в политической системе. Я не в первый раз получаю право работать в Совете Федерации, и каждый раз мы проходим все проверки», — отметил Климов в беседе с URA.RU.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации, напоминает «Ридус». Согласно документу, расширены ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности: сенаторами не смогут стать граждане, имевшие судимости по ряду преступлений средней тяжести.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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