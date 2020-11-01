Ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони признался, что ему часто неловко во время выпусков Фото: скриншот программы «Петя любит выпить», youtube.com

Звонок артиста Анатолия Цоя певице Нюше был самым стыдным и неловким заданием на youtube-шоу Comment Out. Об этом поделился его ведущий Владимир Маркони в новом выпуске интернет-программы «Петя любит выпить».

В шоу Comment Out знаменитостям предлагают написать в соцсетях провокационные комментарии или выполнять неприятные задания. Ведущий «Пети любит выпить» спросил у Маркони, какое задание в программе было самым стыдливым для него. «Один из самых неловких моментов, когда Толя Цой звонил Нюше. [И говорит]: почему бы нам не шпекнуться [заняться сексом]? И эта реакция Нюши, сквозь сон: Что?!» — вспомнил Маркони.

Ведущий Comment Out признался, что во время выпуска прикрывается карточками, чтобы передохнуть после неловких ситуаций. А во время видеомонтажа все сидят, закрыв от стыда лицо руками. «Одним глазиком смотрим: мы все попадем в ад, если он существует», — добавил Маркони.

В 2020 году шоу Comment Out дважды оказывалось в центре скандалов. Сначала телеведущая Ксения Собчак и уральский рэпер Niletto опубликовали в Instagram провокационные посты о протестах в США и изменении Конституции РФ. А в выпуске с певицей Лолитой и лидером группы The Hatters Юрием Музыченко зрители были возмущены шутками о протестах в Хабаровске и Белоруссии, пишет телеканал 360. После этого программа потеряла часть рекламодателей. Среди них оказались Unilever Russia и «Яндекс.Лавка», уточняет «Национальная служба новостей».