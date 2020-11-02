Путина попросили о мегапроекте для Екатеринбурга и Челябинска

Проект строительства ВСМ Екатеринбург — Челябинск был заморожен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

Президента России Владимира Путина на встрече с участниками школьного конкурса «Большая перемена» спросили о перспективах строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск. Глава государства в ходе мероприятия ответил, что власть ставит перед собой задачу по развитию не только железнодорожных, но и автотранспортных магистралей.

Во время общения президента со школьниками по видеосвязи подросток из Снежинска (Челябинская область) Иван Савинов попросил президента запустить скоростные магистрали из Челябинска и Екатеринбурга до Крыма. «Также были планы по строительству скоростной магистрали Свердловск — Челябинск, а мой Снежинск как раз находится между ними, там планировалась станция», — обратился школьник к президенту.

«В наших планах развитие не только железнодорожной инфраструктуры, но и автотранспортных магистралей. В ближайшее время к осуществлению планируется целый набор планов по развитию инфраструктуры», — ответил президент уральскому школьнику. Путин перечислил такие проекты, как, создание железнодорожных подъездов к черноморскому бассейну, расширение возможностей БАМа и Транссиба, уже открытая трасса Таврида в Крыму.

Строительство ВСМ Екатеринбург — Челябинск было запланировано на 2021—2024 годы, ее протяженность оценивалась в 220 км, а инвестиции в проект — до 380 млрд рублей. В апреле 2020 года стало известно, что проект заморожен из-за кризиса.