Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков уволен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков, который расследовал гибель группы Дятлова, покинул свой пост. Эту информацию URA.RU подтвердил замгенпрокурора Игорь Ткачев.

«Да, он подал рапорт и уволился по собственному желанию» — в беседе с URA.RU сообщил Игорь Ткачев. Он заверил, что увольнение не связано с результатами проверки, которую Курьяков проводил по факту гибели туристов на перевале Дятлова.

Также Ткачев прокомментировал информацию о противостоянии нынешнего прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой и ее бывшего заместителя Венеры Курьяковой — экс-жены Андрея Курьякова. Была информация, что Курьяков лоббировал назначение супруги вместо Кузнецовой. «Как вы себе это представляете, что он [Курьяков] пытался сделать свою супругу прокурором Екатеринбурга? Вопросы кадров к его компетенции не относились» — добавил Ткачев. По словам заместителя генпрокурора, Курьяков уволен больше недели назад. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Как ранее сообщило URA.RU, Андрей Курьяков во время пресс-конференции заявил журналистам, что характер травм членов группы Дятлова говорит о том, что причиной их гибели стала снежная лавина. При этом в октябре сестра Игоря Дятлова — Татьяна Перминова — получила отказ от прокуратуры Свердловской области на просьбу ознакомиться с результатами проверки по делу гибели тургруппы в 1959 году. Позже эту версию, озвученную Курьяковым, назвали неофициальной.

ОБНОВЛЕНО в 21:30. Вслед за Андреем Курьяковым в отставку подала его экс-супруга, зампрокурора Екатеринбурга Венера Курьякова.