Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков, который расследовал гибель группы Дятлова, покинул свой пост. Эту информацию URA.RU подтвердил замгенпрокурора Игорь Ткачев.
«Да, он подал рапорт и уволился по собственному желанию» — в беседе с URA.RU сообщил Игорь Ткачев. Он заверил, что увольнение не связано с результатами проверки, которую Курьяков проводил по факту гибели туристов на перевале Дятлова.
Также Ткачев прокомментировал информацию о противостоянии нынешнего прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой и ее бывшего заместителя Венеры Курьяковой — экс-жены Андрея Курьякова. Была информация, что Курьяков лоббировал назначение супруги вместо Кузнецовой. «Как вы себе это представляете, что он [Курьяков] пытался сделать свою супругу прокурором Екатеринбурга? Вопросы кадров к его компетенции не относились» — добавил Ткачев. По словам заместителя генпрокурора, Курьяков уволен больше недели назад. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Как ранее сообщило URA.RU, Андрей Курьяков во время пресс-конференции заявил журналистам, что характер травм членов группы Дятлова говорит о том, что причиной их гибели стала снежная лавина. При этом в октябре сестра Игоря Дятлова — Татьяна Перминова — получила отказ от прокуратуры Свердловской области на просьбу ознакомиться с результатами проверки по делу гибели тургруппы в 1959 году. Позже эту версию, озвученную Курьяковым, назвали неофициальной.
ОБНОВЛЕНО в 21:30. Вслед за Андреем Курьяковым в отставку подала его экс-супруга, зампрокурора Екатеринбурга Венера Курьякова.
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