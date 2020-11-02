Мишустин выделил регионам УрФО деньги на строительство школ

На строительство и расширение школ направят 30 млн Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская и Челябинская области попали в пятерку регионов, которые получат деньги на создание новых мест в школах. Распоряжение о выделении 730 млн из федерального бюджета подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает работу по созданию новых мест в школах. Пяти регионам на эти цели будет дополнительно направлено 732,3 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также субсидии получат Якутия, Краснодарский край и Иркутская область. Выделенные деньги позволят создать 3,6 тысяч дополнительных мест помимо уже запланированных до конца 2020 года. Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее «URA.RU» писало о нехватке школьных мест в Екатеринбурге из-за всплеска рождаемости в нулевые годы. Например, в микрорайоне Академическом в школе № 23 сформирован 21 первый класс. Как сообщили «URA.RU» в департаменте образования Екатеринбурга, это рекорд: ранее ни в одной из школ Екатеринбурга никогда не было столько первых классов. Глава города Александр Высокинский заявил, что в ближайшие есть лет дефицит мест в общеобразовательных учреждениях может вырасти в пять раз и превысить показатель в 40 тысяч.