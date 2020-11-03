В России придумали, как победить дефицит лекарств в регионах

Геннадий Онищенко считает, что ситуацию с нехваткой лекарств можно улучшить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ускоренная процедура регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом поможет избавиться от дефицита препаратов в российских регионах. Таким мнением поделился бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Конечно, это улучшит ситуацию» — сказал Онищенко. Сейчас речь идет о препаратах тех производителей, которые уже показали свою эффективность, пишут «Известия». По словам депутата, в советское время Кремлевская больница закупала незарегистрированные лекарства, которые зарекомендовали себя в развитых странах.

Директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов рассказал изданию, что в аптеках практически невозможно найти антибиотик левофлоксацин, антиагрегант «Курантил», антикоагулянт «Клексан» и другие препараты, которые назначают при сложном течении коронавируса. Перебои связывают с возросшим спросом и со сбоями в работе системы маркировки.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о продлении процедуры ускоренной регистрации лекарств, передает « Федеральное агентство новостей ». По его словам, это необходимо, чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались. Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев спрогнозировал дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков для лечения коронавируса. На нехватку уже пожаловались в Свердловской области, Пермском крае, ХМАО и других российских регионах.