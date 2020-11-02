02 ноября 2020

СК начал допросы людей из монастыря отца Сергия. «Следующая — монахиня»

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, соколов дмитрий, отец сергий, схиигумен сергий
В уголовном деле против старца появились первые подозреваемые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В управлении Следственного комитета по Свердловской области начались допросы людей из Среднеуральского женского монастыря, которым руководит отлученный от церкви экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Пока подозреваемых трое: двое прихожан, выполнявших функции охранников (стояли на шлагбауме на въезде в монастырь) и монахиня», — рассказал собеседник. По его данным, охранников уже допросили, монахиню будут допрашивать завтра, 4 ноября.

Допросы проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 148 УК РФ (воспрепятствование богослужению) после инцидента, когда комиссию Екатеринбургской епархии не пустили в Среднеуральский женский монастырь.

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В свердловском Следственном управлении СК РФ не стали комментировать данную информацию. Представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев порекомендовал обратиться за комментарием к адвокатам отца Сергия. Адвокат бюро «Бабиков и партнеры» Светлана Герасимова, представляющая интересы старца, пока воздержалась от комментариев.

Уголовное дело по статье 148 УК РФ — не единственное, расследуемое следственным комитетом по поводу ситуации с отцом Сергием и его обителью. Ранее URA.RU сообщало, что СК ведет дело по статье 117 УК РФ об истязаниях подростков в монастыре (в этом же деле фигурирует статья 193 УК РФ — халатность), а также по статье 330 УК РФ (самоуправство).

В СМИ появлялась информация и о возбуждении дела по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналистов — речь об эпизоде с избиением съемочной группы Ксении Собчак в монастыре отца Сергия), однако официально это не подтверждалось.

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