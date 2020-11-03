Аналитики назвали три главных риска льготной ипотеки в России

Некоторые россияне не смогут оплатить ипотеку из-за кризиса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России вырос спрос на ипотеку благодаря льготной госпрограмме ипотечного кредитования. Однако это может привести к дефолту заемщиков, завышению цены квартир в новостройках и дефициту нового жилья, считают аналитики.

По данным Росстата, реальные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% в годовом выражении. При этом в сентябре уровень одобрения ипотечных кредитов по льготной программе достиг 70%, и в целом банки выдали ипотечных кредитов на 424 млрд рублей —на 82% больше, чем годом ранее. «В этих условиях мы однозначно видим нарастание ипотечного пузыря. Это выглядит как пир во время чумы», — заявил Forbes начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

Как подчеркнул аналитик, программа льготной ипотеки распространяется преимущественно на жилье экономкласса. Его приобретают россияне с невысоким уровнем дохода — и в текущих условиях велика вероятность того, что они не смогут выплатить ипотеку. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина полагает, что есть вероятность завышения цены квартир в новостройках и дефицита предложения нового жилья в отдельных регионах.

Большинство представителей банков заявили, что не видят рисков в росте выдачи ипотеки. Однако первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский считает, что необходимо предельно осторожно кредитовать застройщиков и покупателей квартир.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что программа льготной ипотеки под 6,5% будет продлена до 1 июля 2021 года. Ранее продлить программу предложил глава государства Владимир Путин. Однако экономист Константин Юрченко считает, что из-за нестабильной ситуации в экономике в связи с пандемией и кризисом многие россияне, взявшие квартиру в ипотеку, могут лишиться своего жилья.