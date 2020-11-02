В разгар пандемии в Шадринске появился первый аппарат КТ

Первый аппарат КТ в Шадринске планируют запустить в конце ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Шадринск (Курганская область) привезли компьютерный томограф, ставший первым для города. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.

«Получила Шадринская БСМП в этом году и долгожданный мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью 26,6 млн рублей, который в том числе будут использовать для диагностики COVID-19», — рассказали в пресс-службе. По данным правительства, скоро прибудет бригада специалистов-монтажников для установки аппарата. Томограф планируют запустить к концу ноября после получения разрешения Роспотребнадзора.

В Шадринской БСМП также установили рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс КРТ-«МАКСИМА» стоимостью 17 млн рублей. Его приобрели в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что область приобретает два аппарата КТ стоимостью 52 млн рублей. В середине октября было известно, что за год для региона было приобретено три таких аппарата. На 3 ноября всего в области было зафиксировано 6 175 случаев заражения коронавирусом.