В Курганской области за день два рекорда по коронавирусу

За все время в регионе коронавирус обнаружили у 6175 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 3 ноября подтвердились 84 новых случая заражения коронавирусом, и 127 человек выздоровели от COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Оба этих показателя являются рекордными для региона.

«На 3 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 84 новых случая COVID-19. <…> Выписаны 127 человек», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане обнаружили 42 больных коронавирусом. Остальные случаи заражения зафиксировали в Альменевском, Варгашинском, Кетовском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

Ранее больше всего заразившихся в регионе за день выявили 2 ноября. Тогда зафиксировали 81 случай. Предыдущий максимум по выздоровевшим был достигнут 27 октября. В этот день были выписаны 107 человек.

С начала пандемии коронавирус в области обнаружили у 6175 человек. Выздоровели 4767 пациентов, погибли от COVID-19 — 89. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.