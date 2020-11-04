Из-за коронавируса сорвана крупная поставка курганских автобусов

Власти Новокузнецка не смогли приобрести 100 автобусов Курганского автобусного завода из-за проблем с коронавирусом на предприятии. Об этом в своем instagram-аккаунте 5 ноября сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Глава Новокузнецка опубликовал в своем аккаунте запись программы «Утро с мэром». «В Кургане на заводе [КАвЗ] идет массовое заболевание ковидом. Завод стоит», — рассказал Кузнецов на передаче.
По словам главы города, у курганского завода планировалось приобрести 100 автобусов. Кузнецов добавил, что сейчас местная администрация хочет приобрести автобусы в Республике Татарстан.
Автобусы курганского завода регулярно приобретают для парков пассажирского транспорта власти других регионов. В ноябре транспортный парк Кургана пополнится 20 автобусами марки ЛиАЗ, которые раньше курсировали в Москве. Их столичные власти передали городу на безвозмездной основе.
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