Из-за коронавируса сорвана крупная поставка курганских автобусов

Власти Новокузнецка планировали закупить 100 курганских автобусов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Новокузнецка не смогли приобрести 100 автобусов Курганского автобусного завода из-за проблем с коронавирусом на предприятии. Об этом в своем instagram-аккаунте 5 ноября сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Глава Новокузнецка опубликовал в своем аккаунте запись программы «Утро с мэром». «В Кургане на заводе [КАвЗ] идет массовое заболевание ковидом. Завод стоит», — рассказал Кузнецов на передаче.

По словам главы города, у курганского завода планировалось приобрести 100 автобусов. Кузнецов добавил, что сейчас местная администрация хочет приобрести автобусы в Республике Татарстан.

Автобусы курганского завода регулярно приобретают для парков пассажирского транспорта власти других регионов. В ноябре транспортный парк Кургана пополнится 20 автобусами марки ЛиАЗ, которые раньше курсировали в Москве. Их столичные власти передали городу на безвозмездной основе.