В Екатеринбурге взяли авторитета, связанного с делом генерала МВД

Авторитет Игорь «Пышма» действовал на территории Уралмаша Фото: Владимир Андреев @ URA.RU

Криминальный авторитет Игорь по прозвищу «Пышма» задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ. По данным источника URA.RU в силовых структурах, операцию проводили в конце октября оперативники отдела «М», который занимается разработкой преступлений сотрудников правоохранительных органов.

По данным инсайдера агентства, авторитета Пышму (по оперативным материалам известен также как Илгар) взяли как исполнителя в деле о взяточничестве генерал-майора МВД, бывшего начальника управления МВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Якобы, именно «Пышма» передавал деньги высокопоставленному полицейскому от бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева в размере 7,5 млн рублей. «Пышму сдал [бывший сотрудник безопасности банка Александр] Куба, который в свою очередь сдал и [авторитета] Фармаила Исаева», — сообщил источник URA.RU.

В свердловском управлении ФСБ не стали комментировать ситуацию с задержанием Пышмы. Формально, с делом бывшего начальника УВД Екатеринбурга задержание авторитета не связывают.

Известно, что Игорь «Пышма» и его боевка занимаются в основном выбиванием долгов и вымогательством. В его распоряжении есть группа кавказцев, в том числе занимающихся смешанными единоборствами. По данным источников агентства, Пышма работал обособленно, взимал дань, как правило, с нерусских торговцев на Уралмаше. По другим сведениям, Пышма ведет дела с некоторыми кавказскими «законниками».

Александр Куба уже получил 4,5 года колонии за мошенничество. Также отбывает наказание Фармаил Исаев (15 лет колонии), с которым Куба некогда запугивал Коноплева, чтобы не отдавать долг в 2,5 миллиона рублей. Куба же называется тем, кто дал показания и против Коноплева.