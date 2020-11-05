В Челябинске закроют главный автовокзал

Через три месяца автовокзала в «Юности» не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С февраля 2021 года в Челябинске будет закрыт автовокзал «Центральный», расположенный в здании дворца спорта «Юность». Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«Решение было принято по итогам голосования южноуральцев. На портале „Активный житель 74“ 73,31% высказавшихся граждан отметили, что в автовокзале около ДС „Юность“ нет необходимости», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также власти рассчитывают разгрузить трафик в центре города и улучшить экологическую обстановку. На сегодня автовокзал у ДС «Юность» принимает и отправляет автобусы 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и семи международных маршрутов. Рейсы будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» (Металлургический район) и «Южные ворота» (ТК «Синегорье» возле железнодорожного вокзала).

Ранее главным автовокзалом Челябинска считался именно «Южный», но летом 20111 года — при губернаторе Михаиле Юревиче и сити-менеджере областного центра Сергее Давыдове — его перенесли в «Юность». Организатором переезда выступил начальник управления транспорт мэрии Камил Маматказин, уволившийся в апреле 2012 года. С тех пор горожане и гости города регулярно жаловались на неудоство это площадки. К тому же перекрытие центральных улиц во время общегородских праздников парализовывало работу «спортвокзала». Закрыть его обещал в 2017 году еще мэр Евгений Тефтелев, однако процесс растянулся на три года.