Алексей Венедиктов считает, что школьники создают угрозу для пожилых родственников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает полезным введение дистанционного образования для учеников старших классов. Он отмечает, что изолировав общение в этой группе, можно серьезно снизить рост заболевших коронавирусом.

Венедиктов в своем Telegram-канале признает, что дистанционное обучение не лучшая форма для получения новых знаний, но на данном этапе другого выбора нет. «Но какой выбор? Между домашним обучением и ростом заболеваемости пожилых родственников. Грубо говоря, между дистанционным обучением и кладбищем для пожилых родственников», — считает журналист.

В качестве примера Венедиктов приводит данные, что в Москве, перед тем как ввели дистанционное обучение, доля заболевших коронавирусом школьников с 1 по 11 класс составляла 19%. После недели на «удаленке» этот показатель снизился до 11%. Венедиктов называет школьников, а особенно старшеклассников «очень активной социальной группой». «Именно в активных социальных группах, активных социальных движениях возникает и быстро передается вирус. Они не только в классах встречаются. И история заключается в том, что в Москве, во всяком случае, точки заражения это были и переносы, как раз учебные заведения, это общественный транспорт в первую очередь и это клубные мероприятия, где невозможно сохранить социальную дистанцию», — утверждает главред «Эхо Москвы». Он считает, что дистанционное обучение должно сохраняться, чтобы не заболели люди из зоны риска.

Ранее стало извесно, что власти в регинах переводят школьников 6-11 классов на дистанционное обучение. В частности, такое решение принято в Москве, Свердловской области, ЯНАО, ХМАО и ряде других субъектов.