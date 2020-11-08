Стрелков раскрыл судьбу Донбасса в случае победы Байдена

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Дискуссия
Игорь Стрелков считает, что многое будет зависеть от позиции Кремля Фото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета
Война на Украине

Полномасштабное наступление украинских войск на Донбасс станет возможным, если демократ Джозеф Байден станет президентом США. Таким прогнозом с URA.RU поделился экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Война там не заканчивается шесть лет. Даже во время перемирий продолжали погибать люди и военнослужащие. Она там шла и вчера, и сегодня, и завтра. Она там никогда не прекращалась, интенсивность только менялась. Но решительное наступление украинских войск оно возможно, к сожалению. Оно было возможно все шесть лет. Сейчас оно очень возможно, особенно после победы Байдена», — заявил в разговоре с URA.RU Стрелков.

По словам экс-министра обороны ДНР, во многом судьба Донбасса будет зависеть от Кремля. «Проблема заключается в том, будет ли реакция со стороны РФ, или не будет», — отметил Стрелков. Он добавил, что с приходом к власти Байдена, Украина получит серьезную поддержку со стороны Вашингтона.

С 27 июля на территории Донбасса действует режим всеобъемлющего прекращения огня. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что наступление украинских войск на самопровозглашенные республики может начаться осенью, после выборов в США. Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил об обстрелах со стороны Украины, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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