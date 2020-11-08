Футболист пообещал «не быть тряпкой или показушником» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футболист сборной России Артём Дзюба прокомментировал скандал со слитым в сеть интимным видео. В обращении к фанатам он признается, что сам виноват в случившемся и благодарит тех, кто подставил в трудную минуту свое плечо.

«Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом сам виноват в этом. Могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем, кто поддержал меня в трудную минуту. Близкие, родные, семья, друзья. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали», — заявил Дзюба после игры «Зенита» с «Краснодаром». Он добавил, что этот матч для него был непростым: «как,наверное, в аду побывал… ».

Футболист надеется, что сможет дальше пройти свой путь достойно. «Сдерживаюсь максимально, стараюсь, чтобы не быть тряпкой или показушником — это не про меня. Спасибо команде, особенно ребятам, сплотились все, поддержали Благодарю всех. В том числе судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие для меня», — отметил Дзюба.

Послу футбольного матча Дзюба принял решение передать награду одноклубнику Алексею Сутормину, который в этой игре вышел на поле и забил последний, решающий гол, несмотря на трагедию в семье — у него умер отец. Ранее стало известно, что в сети было опубликовано интимное видео Артема Дзюбы. После этого футболист сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram. СМИ пишут, что несколько дней назад телефон спортсмена был взломан.