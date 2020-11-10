Коронавирус отменяет событие года в «Единой России»

«Единая Россия» из-за коронавируса не может провести ежегодный съезд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Из-за карантина по коронавирусу «Единая Россия» пока не может провести свое крупнейшее событие — ежегодный съезд, который собирает делегатов со всей страны. Мероприятие невозможно организовать ни в одном из субъектов РФ, поскольку оно предполагает одновременное присутствие около 400 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Решение о проведении съезда будет приниматься не позднее чем за месяц до даты. Мы при этом будем исходить из того, какие ограничительные меры установлены региональными властями. На сегодня проведение съезда невозможно ни в одном из субъектов РФ, поскольку съезд партии предполагает одновременное присутствие около 400 человек», — сказали в «ЕР».

Организация съезда по видеоконференцсвязи тоже пока невозможна. «Законодательство не разрешает проводить съезд по ВКС. Минюст декларировал возможности таких изменений, но до конца этот вопрос еще не урегулирован. Мы ждем принятия закона и только потом будем выносить вопрос на съезд», — продолжили в партии. В «ЕР» добавили, что ограничения не отразятся на подготовке к праймериз (внутрипартийное голосование по выбору кандидатов в Госдум-2021), поскольку его может назначить генсовет или президиум генсовета, ждать съезда для этого не нужно.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ужесточил карантин в столице, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом. С 13 ноября до 15 января запрещены все массовые мероприятия. С октября на удаленку перевели сотрудников многих крупных столичных компаний.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину депутатов предстоит избрать в 225 одномандатных округах, остальных — по партийным спискам.