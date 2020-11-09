Руслан Нагиев считает, что дело Антона Макарова может повлиять на судьбу Рамиля Шамсутдинова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что дело срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев под Воронежем, может негативно сказаться на судьбе его подзащитного. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Я не исключаю, что дело срочника, стрелявшего под Воронежем, может негативно повлиять на наше дело», — рассказал Нагиев. По его словам, многое будет зависеть от того, что скажет задержанный.

«У каждого преступления есть мотив, и нужно послушать пояснения стрелявшего солдата», — уверен Нагиев. Он считает, что мнение присяжных заседателей может сформироваться в зависимости от мотивов преступления Макарова.

Ранее стало известно, что полиция задержала Макарова, убившего трех человек на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Во время нападения на сослуживцев Макаров имел при себе пистолет и две обоймы с патронами. Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в Забайкальском крае. Восемь человек погибли на месте, двое получили тяжелые ранения. Срочник объяснил поступок тем, что не выдержал дедовщины.