Якушева ждут в регионе во вторник, 10 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нового полпреда президента в УрФО Владимира Якушева стоит ждать в Екатеринбурге уже завтра, 10 ноября. Об этом URA.RU заявил один из главных федеральных инспекторов, работающих в округе и представитель администрации Екатеринбурга.

«Указ президента не предполагает какого-то времени на раскачку, полномочный представитель приступает к работе сразу же. Поэтому вероятно его скорое появление в регионе — на следующий день после назначения», — подчеркнул инсайдер. В уральском полпредстве не уточняют сроки прибытия Якушева в регион.

Собеседник агентства напомнил, что, в отличие от губернатора, полпреду не нужна церемония инаугурации, чтобы приступить к выполнению обязанностей. «Николай Цуканов так и сделал — прилетел спустя сутки после утверждения в должности», — напомнил инсайдер.

Бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев 9 ноября назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.