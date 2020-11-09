Чем обернется ввод российских миротворцев в Карабах

По мнению эксперта, заключенное перемирие является очередной передышкой в конфликте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет находиться в серьезной опасности, потому как заключенное Азербайджаном и Арменией перемирие является очередной передышкой в военном конфликте. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился свидетель карабахского конфликта 1988—1994 годов, преподаватель УрФУ Валерий Амиров.

«Миротворческая группировка — небезопасный для России вариант. Потому что стороны не помирились и никогда не помирятся. Армения не смирится с потерей территорий, Азербайджан не смирится с тем, что не до конца забрал территорию обратно, имея огромное преимущество. Поэтому российские миротворцы будут там в достаточно серьезной опасности», — заявил Амиров.

Собеседник агентства привел в пример вооруженный конфликт 2008 года в Южной Осетии. Тогда Грузия подвергла массированному артобстрелу территорию республики, в результате чего, в том числе, пострадал и российский миротворческий контингент.

Амиров подчеркнул, что заключенные вчера договоренности между Арменией и Азербайджаном являются очередной передышкой в вооруженном конфликте. «Связана она с несколькими обстоятельствами. Поскольку шли ожесточенные бои за Шушу, обе стороны понесли огромные потери, тем и другим нужна передышка. Армянам нужна передышка как воздух, потому что инициатива за их противником. Азербайджанцам тоже нужно подтянуть резервы, зачистить территорию, которую они уже контролируют», — добавил эксперт.

Кроме того, как считает Амиров, на решение Азербайджана заключить перемирие повлиял вчерашний инцидент со сбитым российским вертолетом. По мнению эксперта, несмотря на то, что даже в Москве убеждены в трагической случайности произошедшего, Азербайджан ждет реакции России.