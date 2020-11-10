Полпред Якушев вылетел в УрФО на бизнес-джете

Якушев прибыл в регион спустя сутки после назначения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вылетел в Екатеринбург на бизнес-джете, сообщил собеседник URA.RU. Другой источник уточняет, что речь идет об узкофюзеляжном пассажирском самолете, который принадлежит правительству Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации инсайдера, для трансфера использовался самолет Bombardier CRJ-200LR (модификация с увеличенной дальностью полета) с бортовым номером VQ-BSB. Самолет с 2013 года находится в лизинге у авиакомпании «Ямал». По данным Google Flights, лайнер выполнял рейс YC9710 «Домодедово — Екатеринбург», при этом на онлайн-табло обоих аэропортов такого рейса нет.

Самолет с таким бортовым номером действительно вылетел сегодня из «Домодедово» в сторону Екатеринбурга, следует из данных FlightRadar, при этом у него не был указан аэропорт назначения (что часто бывает у бизнес-джетов при мониторинге через этот сервис). Самолет прекратил передачу данных, которые используются сервисом для отслеживания маршрутов, в районе Нефтекамска (Пермский край).

На онлайн-табло аэропорта «Домодедово» среди рейсов авиакомпании нет сообщения о маршрутах, которые выполняются на самолете Bombardier CRJ-200LR. Официальный представитель полпредства президента в УрФО не ответил на звонок URA. Телефоны для связи со СМИ АК «Ямал», указанные на сайте, не отвечают. В аэропорту «Кольцово» отказались от комментариев. URA.RU ранее анонсировало визит Владимира Якушева в Екатеринбург и знакомство с новыми подчиненными.

Рейс YC9710 выполняется по маршруту «Домодедово» — «Екатеринбург», однако на онлайн-табло аэропортов нет сообщений об этом рейсе.