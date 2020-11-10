Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, назначенный на эту должность 9 ноября президентом Владимиром Путиным, планирует сегодня, 10 ноября, познакомиться с коллективом. Об этом URA.RU сообщили два собеседника в полпредстве.
Ожидается, что чиновник примет нескольких сотрудников аппарата, в частности, заместителей полномочного представителя. Визиты руководителей регионов или глав силовых ведомств на сегодня не запланированы.
Открытым остается вопрос о том, где будет жить Владимир Якушев. Его предшественник Николай Цуканов жил в городской квартире, а Игорь Холманских в бытность представителем президента использовал служебные апартаменты на территории полпредства (жилой корпус расположен слева от основного здания). Официальный представитель ведомства не ответил на звонок URA.RU.
Ранее один из ГФИ на условиях анонимности объяснил быстрый скорый приезд Владимира Якушева тем, что чиновнику для начала работы не нужно проходить процедуру инаугурации и он может сразу приступать к работе. Инсайдеры агентства объяснили, чего ждать от Якушева в новом статусе.