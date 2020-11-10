10 ноября 2020

Военные медики открыли в Кургане центр для больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Медики помогают наиболее тяжелым категориям пациентов с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане начал работать единый центр респираторной поддержки пациентов с коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с медицинским персоналом больниц организовали работу единого центра респираторной поддержки пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в перепрофилированных госпиталях Курганской области», — рассказали в пресс-службе. Данный центр работает в Кургане.

Центр оказывает помощь наиболее тяжелым категориям пациентов с коронавирусом, у которых наблюдается острая дыхательная недостаточность. В центре установлены аппараты высокопоточной оксигенации и искусственной вентиляции легких. «Предпринятые меры позволили военным специалистам улучшить качество наблюдения за пациентами, эффективность медикаментозной терапии и увеличить число благоприятных исходов интенсивной терапии», — добавили в пресс-службе.

В Курганскую область военные медики прибыли 29 октября. Они работают в пяти больницах региона. Ранее военные специалисты сообщили о проблемах в руководстве некоторыми больницами области.

Курганские медики в октябре пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении. С 28 октября в область на помощь коллегам начали приезжать медработники из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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