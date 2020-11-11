В рейтинг самых конфликтных городов России попали три крупнейших города Урала: Челябинск, Пермь и Екатеринбург. Именно эти три города-миллионника, занявшие 1, 3 и 10 место соответственно, хотят объединить в агломерацию. Топ таких городов был сформирован в результате опроса жителей агентством Zoom Market.
«Федеральный социологический опрос был проведен в ноябре 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market. Рейтинг показал, что самые конфликтные россияне живут в Челябинске, Краснодаре и Перми», — указано в сообщении агентства. В ТОП-10 также оказались: Махачкала (4 место), Тольятти (5), Омск (6), Ростов-на-Дону (7), Уфа (8), Брянск (9) и Екатеринбург (10).
Для составления рейтинга в агентстве опросили 3 тысячи респондентов в 25 городах России. Выяснилось, что чаще всего (37%) россияне ругаются с незнакомыми людьми, управляя транспортным средством (на дороге), в общественном транспорте (29%), в магазинах и на рынках (23%), в различных бюджетных учреждениях (7%), а также ругаются с соседями (4%).
Три города-миллионника (Челябинск, Екатеринбург и Пермь), попавшие в десятку самых конфликтных, планируют объединить в крупную агломерацию. Об этом в середине июля заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По мнению Кудрина, это позволит создать на Урале крупнейший в стране промышленный кластер, который позволит реализовать нацпланы по восстановлению экономики. Программу агломерации Минэкономразвития РФ должно представить уже в декабре 2020 года.
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