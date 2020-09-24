Правительство РФ запустило объединение городов-миллионников

Екатеринбург может стать частью Уральской агломерации наряду с Челябинском и Пермью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Общенациональный план восстановления экономики, одобренный правительством РФ, запустит в России создание агломераций. Считает, что такая тактика поможет регионам выбраться из кризиса, особенно если объединять будут города-миллионники — например, Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Вообще, реформа может коснуться 15 регионов России. Но амбициозные планы могут обернуться еще большими проблемами, предупреждают наблюдатели.

Новая версия нацплана была принята кабмином 23 сентября. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, проект включает в себя 30 ключевых стратегий до 2024 года, одна из которых — развитие крупнейших инфраструктурных проектов. Этот же пункт был в первой редакции плана, презентованного в мае, и тогда в нем увидели задел на создание и развитие агломераций. Одним из сторонников такого подхода был глава Счетной палаты Алексей Кудрин — во время доработки нацплана он призывал повышать самостоятельность регионов через соединение городов горизонтальными связями и предложил начать с создания агломерации вокруг Екатеринбурга, включив в нее Пермь и Челябинск.

Проект нацплана обсуждался еще с мая, но был принят только в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Инфраструктурная отладка — первый шаг к дальнейшему развитию через агломерации, и принятие нацплана запустило этот процесс, — считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. — Это позитивный антикризисный сигнал для регионов, говорящий о том, что формируется новый тренд в социально-экономической политике». Глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян подтверждает потенциал такого проекта: «Города-миллионники и муниципалитеты, которые к ним приближаются, испытывают проблемы, с которыми Москва сталкивалась много лет назад — строительство дорог в другие области, создание аэропортов, прокладка высокоскоростных магистралей».

Скорее всего российские власти воспользуются полицентрической моделью агломераций (объединение нескольких крупнейших областных центров), поскольку она даст наибольший экономический рост в регионах, уверен замглавы Института социально-политических исследований РАН, урбанист Вадим Безвербный. «Чтобы не было огромных моноцентров, оттягивающих на себя все ресурсы, предпочтительнее создавать агломерации, которые стали бы точками роста, например, промышленности или туризма. При первой дискуссии, запущенной Кудриным, ходили разговоры, что регионы будут ссориться за статус лидера, но это надо сразу пресекать. Важно сделать ставку на синхронное взаимодействие и сотрудничество друг с другом, иначе слияние не поможет», — поделился собеседник URA.RU.

Первые агломерации, по мнению Колташова, Кирьяна и Безвербного, появятся прежде всего на базе следующих городов:

Краснодар — Ростов-на-Дону — Ставрополь — Минеральные Воды (туризм);

Екатеринбург — Челябинск — Пермь (промышленность);

Новосибирск — Красноярск — Кемерово (промышленность и общее развитие территорий);

Иркутск — Улан-Удэ — Чита (туризм и общее развитие территорий);

Хабаровск — Владивосток (общее развитие территорий).

«Если на Урале с помощью агломерации может появиться крупнейший в стране промышленный кластер, а на Кубани, Кавказе и близ Байкала — туристический, то Сибири и Дальнему Востоку нужен особый геополитический фокус. Люди уезжают оттуда, поэтому создание агломераций и достойной транспортной инфраструктуры внутри них — вопрос выживания и драйвер их многолетнего роста», — пояснил Безвербный.

Впрочем, развитие агломераций может и навредить регионам, парирует научный руководитель РЭУ имени Плеханова Сергей Валентей. «Такой процесс — общемировая тенденция, но ее нужно ограничивать, потому что идет обезлюживание территорий. Если мы создаем агломерации и стимулируем этот процесс, то параллельно оставляем без средств и без населения малые и средние города, а это чревато остановкой развития тех регионов, которых изменения не коснутся. Да, агломерации — хорошее решение для экономического развития, но надо создать такие условия, которые одновременно позволили бы их развивать и не ударили бы по окраинам. А этого во время презентации нацплана мы не услышали», — заключил он в разговоре с URA.RU.