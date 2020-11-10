Александр Аристов продолжает бизнес-развод с Юрием Антиповым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Челябинский бизнесмен Юрий Антипов закрыл долги перед своим бывшим деловым партнером Александром Аристовым. По данным сервиса СБИС, супруги Антиповы перечислили деньги за переданные им супругами Аристовыми доли в «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК), которые теперь вышли из-под залога. Таким образом, бизнес-развод олигархов-миллиардеров почти завершен.

В августе СБИС зарегистрировал передачу долей Александром и Людмилой Аристовыми (по 15%) соответственно Юрию и Людмиле Антиповой. Эти доли, находясь у новых собственников, оставались в залоге у Аристовых. «До полного исполнения обязательств по договору купли-продажи в уставном капитале общества», — указывалось в документах сервиса СБИС. Теперь эти обязательства исполнены. Представители Антипова и Аристова от комментариев воздерживаются.

Суммы сделок составляют коммерческую тайну и, по данным источника URA.RU в окружении бизнесменов, оцениваются в миллиарды рублей. СБИС оценивает активы «УСМК» в 169,3 млрд рублей. В состав учредителей компании вошли наследники супругов Антиповых — Алексей и Сергей. Также в нем пока остались с долями по 10% дочь Аристова Елена Кретова и его зять Александр Кретов.

Аристов и Антипов начали совместный бизнес в 1990-х годах, сделав группу своих компаний одной из самых влиятельных в регионе. О разделе бизнеса стало известно в мае. По его итогам Аристову отошла группа предприятий пищевой индустрии, включая бренд «Ариант». Антипову достались металлургические активы, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), а также бассейн «Ариант», теперь переименованный в «Электрометаллург».

Так выглядит состав учредителей УСМК сейчас

А так два месяца назад Скрин: сервис СБИС