В России поставлен новый рекорд смертей от коронавируса

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За время пандемии в РФ обнаружено 1 858 568 заболевших коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По данным на 12 ноября COVID-19 в РФ выявлен у 21 608 человек, 439 зараженных умерли. Это абсолютный рекорд смертей в России за время пандемии. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За время пандемии в РФ обнаружено 1 858 568 заболевших коронавирусом. Выздоровели к сегодняшнему дню 1 388 168 пациентов.

Наибольшее число заражений коронавирусом в Москве — там обнаружено 5997 новых зараженных. Санкт-Петербург находится на втором месте по количеству новых случаев заболеваний. Там за сутки коронавирус выявлен у 1667 человек. Количество новых случаев COVID-19 в Московской области составило 729.

Во всех регионах УрФО остается сложная ситуация с коронавирусом. В Свердловской области обнаружено 314 новых заболевших. В ЯНАО выявлено 192 случая заражения коронавирусом. В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 199 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 158. В Пермском крае и Челябинской области 201 и 197 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 92 человек.

Сутками ранее в России было обнаружено 19 851 заболевший коронавирусом. В этот день 432 пациента умерли. Это рекорд за время пандемии, который был побит 12 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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