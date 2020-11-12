Владимир Якушев не планирует менять весь аппарат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев приступил к формированию команды. Как он рассказал URA.RU, революций ожидать не стоит, но несколько новых лиц в полпредстве все же появится. Таким образом, Якушев подтвердил информацию URA.RU, которое писало о возможном переходе в полпредство его тюменских земляков.

«Трудно что-то где-то засекретить. Можно смотреть те места, которые я занимал раньше. Практически на 90% там была сохранена преемственность, я работал с теми людьми. Я всегда находил общий язык и работал с теми, кто работал в местах, куда я приходил. Поэтому я однозначно делаю ставку на тех людей, которые работают в стенах этого здания. Люди предметно погружены в рабочие процессы, Так, чтобы завтра кто-то приедет с чемоданам и мы проведем полную замену состава — такая задача не стоит. Люди могут быть опытные, но пришедшие со стороны и не знающие, как [работать по профилю какому-то], будут входить в работу долго», — ответил Владимир Якушев на вопрос корреспондента агентства о новых назначениях.

Впрочем, отметил полпред, несколько человек он все же намерен пригласить со стороны.

«Бывают заместители, помощники, а есть люди, которые выполняют [техническую] работу, а есть аппарат внутри, к которым я привык с точки зрения работы с документами, у меня есть сложившаяся культура, как я вижу, как должен быть написан [документ], но это будут люди не на высоких позициях», — поделился глава УрФО.

Как писало URA.RU, Владимир Якушев может привлечь к работе в уральском полпредстве тюменского вице-губернатора Сергея Сарычева, статс-секретаря Минстроя РФ Татьяну Костареву и пресс-секретаря ведомства Ольгу Фролову. Ожидаются и отставки — полпредство могут покинуть помощник полпреда Максим Федосеев и начальник департамента по вопросам внутренней политики Лариса Полякова.