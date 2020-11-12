Источники: главу района Екатеринбурга допрашивают в УФСБ. Комментарий мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Екатеринбург, лошаков александр
Александра Лошакова могли доставить на допрос прямо из администрации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков находится на допросе в УФСБ по Свердловской области, сообщили источники URA.RU в городских структурах власти и силовой среде. По предположению собеседников агентства, Лошакова доставили на разговор сразу после обысков.

«Лошаков по-прежнему не выходит на связь. Сейчас его допрашивают», — поделился источник. В свердловском УФСБ не комментируют ситуацию.

Утром 12 ноября силовики провели обыски в администрации Кировского района в рамках расследования дела о получении чиновниками откатов при выполнении дорожных ремонтов (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По предварительной информации, по делу проходят Лошаков и некоторые его подчиненные. Ранее источники URA.RU сообщали, что по итогам обыска глава района не был задержан и скрывается от силовиков.

Новость по теме
В Екатеринбурге пропал глава района, которого ищет ФСБ. «Был в сети шесть часов назад»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пока не связывался с Лошаковым. «Давайте дождемся итогов разбирательства, — сказал мэр в эфире E1.ru. — Будем оказывать [правоохранительным органам] максимальную помощь». Александр Лошаков руководит Кировским районом с 2010 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...