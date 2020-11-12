Александра Лошакова могли доставить на допрос прямо из администрации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков находится на допросе в УФСБ по Свердловской области, сообщили источники URA.RU в городских структурах власти и силовой среде. По предположению собеседников агентства, Лошакова доставили на разговор сразу после обысков.

«Лошаков по-прежнему не выходит на связь. Сейчас его допрашивают», — поделился источник. В свердловском УФСБ не комментируют ситуацию.

Утром 12 ноября силовики провели обыски в администрации Кировского района в рамках расследования дела о получении чиновниками откатов при выполнении дорожных ремонтов (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По предварительной информации, по делу проходят Лошаков и некоторые его подчиненные. Ранее источники URA.RU сообщали, что по итогам обыска глава района не был задержан и скрывается от силовиков.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пока не связывался с Лошаковым. «Давайте дождемся итогов разбирательства, — сказал мэр в эфире E1.ru. — Будем оказывать [правоохранительным органам] максимальную помощь». Александр Лошаков руководит Кировским районом с 2010 года.